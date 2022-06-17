Arka Plan - 6+1 masanın adayını kim belirleyecek?

Banu El'in sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Arka Plan" programında bu hafta gündemin öne çıkan konuları, alanlarında uzman konuklar tarafından yorumladı. Programda Yeni bir kalkışma mı planlanıyor? 6+1 masanın adayını kim belirleyecek? TÜSİAD ne istiyor, ne amaçlıyor? soruları ele alındı. 16 Haziran 2022 – Perşembe günü yayınlanan programı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.