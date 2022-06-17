17 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Arka Plan Videoları Arka Plan - 6+1 masanın adayını kim belirleyecek?

Arka Plan - 6+1 masanın adayını kim belirleyecek?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.06.2022 01:06
Güncelleme:17.06.2022 01:06
Banu El'in sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Arka Plan" programında bu hafta gündemin öne çıkan konuları, alanlarında uzman konuklar tarafından yorumladı. Programda Yeni bir kalkışma mı planlanıyor? 6+1 masanın adayını kim belirleyecek? TÜSİAD ne istiyor, ne amaçlıyor? soruları ele alındı. 16 Haziran 2022 – Perşembe günü yayınlanan programı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.
Arka Plan - 6+1 masanın adayını kim belirleyecek?
Arka Plan - 6+1 masanın adayını kim belirleyecek?
ARKA PLAN | Hazine’nin GES hamlesi!
ARKA PLAN | Hazine'nin GES hamlesi!
Arka Plan - NATO zirvesinden ne çıktı?
Arka Plan - NATO zirvesinden ne çıktı?
Arka Plan - Rus ordusu Kiev’i çevreledi mi?
Arka Plan - Rus ordusu Kiev'i çevreledi mi?
Arka Plan - Ateşkes için Türkiye kilit ülke mi?
Arka Plan - Ateşkes için Türkiye kilit ülke mi?
Arka Plan - 6 parti hangi konularda anlaşamadı?
Arka Plan - 6 parti hangi konularda anlaşamadı?
Arka Plan - Kılıçdaroğlu 5 partiden ne istedi?
Arka Plan - Kılıçdaroğlu 5 partiden ne istedi?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan A Haber’e özel açıklamalar
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan A Haber'e özel açıklamalar
Arka Plan -  ABD ve Rusya’nın gözü neden Ukrayna’da?
Arka Plan -  ABD ve Rusya'nın gözü neden Ukrayna'da?
Arka Plan - Balıkçı ziyaretinin arka planında ne var?
Arka Plan - Balıkçı ziyaretinin arka planında ne var?
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan - CHP’li belediyelerden atılan işçiler A Haber’de
Arka Plan - CHP'li belediyelerden atılan işçiler A Haber'de
Daha Fazla Video Göster