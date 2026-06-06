Yüzyıllık partide büyük kriz! CHP'yi şimdi ne bekliyor?

CHP'de "değişim" sloganıyla başlayan süreç, 38. Olağan Kurultay'a ilişkin yargı kararıyla yeni bir döneme girdi. Kurultay sürecine yönelik usulsüzlük iddialarının ardından verilen "Mutlak Butlan" kararı siyaset gündeminde geniş yankı uyandırırken, gözler yeniden Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesine çevrildi. Parti içindeki güç mücadelesi ve olası senaryolar tartışılırken, A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, CHP'nin geçmişten bugüne uzanan krizlerini ve önündeki süreci mercek altına aldı.