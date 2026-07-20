Türkiye'nin en tehlikeli akrepleri hayat kurtaran panzehire dönüşüyor

Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden getirilen zehirli akreplerden elde edilen venom, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında işlenerek panzehire dönüştürülüyor. Akreplerden özel yöntemlerle alınan zehir, saflaştırma ve biyolojik üretim süreçlerinin ardından antikor elde edilmesinde kullanılıyor. Kalite kontrollerini tamamlayan serumlar Türkiye genelindeki sağlık kuruluşlarına ulaştırılarak tedavide kullanılırken, üretim sürecinin tüm ayrıntılarını A Haber muhabiri Burcu Özüduru ile Veteriner Hekim Mehmet Ali Kanat anlattı.