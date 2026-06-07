Eski CHP’li vekilden A Haber’de dikkat çeken açıklama: Kemal Bey geri adım atacak biri değildir

Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan, A Haber ekranlarında CHP içinde konuşulan yeni parti iddialarını değerlendirdi. Sapan, CHP'nin tarihi ve kurumsal yapısının sıradan bir siyasi partiyle kıyaslanamayacağını söyledi. Parti tabanının Altı Ok'a olan bağlılığının güçlü olduğunu vurgulayan Sapan, olası bir ayrılığın başarı şansının bulunmadığını ifade etti. Kılıçdaroğlu'na yönelik baskı iddialarına da değinen Sapan, "Kemal Bey geri adım atacak biri değildir" mesajını verdi.