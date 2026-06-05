Tahran'dan Washington'a abluka resti

Orta Doğu’da barut fıçısı patlamak üzere! İran ve ABD hattında tansiyon "sıcak temas" noktasına ulaştı. İran ordusunun Umman Denizi’nde Amerikan savaş gemilerine yönelik "uyarı ateşi" açmasıyla bölgede savaş tamtamları çalmaya başladı. Tahran yönetimi, Washington’a yönelik 24 milyar dolarlık "dondurulmuş fon" restini masaya koyarken, savaşın Akdeniz’den Kızıldeniz’e kadar geniş bir alana yayılacağı uyarısını yaptı. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.