Karadeniz'in yemyeşil ilçesi Tonya, doğal güzellikleri ve yöresel lezzetleriyle ekranlara taşındı. Canikdere Şelalesi'nden coğrafi işaretli Tonya tereyağına kadar ilçenin kültürel zenginlikleri anlatıldı.

aradeniz'in eşsiz doğasıyla öne çıkan ilçelerinden Tonya, Modern Şehirler programında izleyiciyle buluştu. Trabzon'un bu şirin ilçesi, her mevsim değişen güzellikleri, doğal alanları ve geleneksel yaşam kültürüyle dikkat çekiyor.

CANİKDERE ŞELALESİ DOĞASEVERLERİ AĞIRLIYOR

Tonya'nın doğal güzellikleri arasında yer alan Canikdere Şelalesi, bölgeyi ziyaret edenlerin uğrak noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Yemyeşil doğasıyla dikkat çeken ilçe, sakin atmosferiyle ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunuyor.

KEMENÇE EŞLİĞİNDE TEREYAĞI YAPIMI

Tonya'nın yöresel lezzetlerinden biri olan tereyağı, geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Yayık kullanılarak yapılan tereyağı yapımı, kemençe eşliğinde renkli görüntülere sahne oluyor.

TONYA TEREYAĞI COĞRAFİ İŞARETLİ

2018 yılında coğrafi işaret alan Tonya tereyağı, ilçenin önemli yöresel ürünleri arasında yer alıyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan tereyağı, Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak biliniyor.

KUZİNEDE MUHLAMA, DOĞADA HORON KEYFİ

Tonya'da yöresel tatların başında gelen muhlama, kuzinede hazırlanıyor. Karadeniz kültürünün önemli simgelerinden horon ise yemyeşil doğa eşliğinde yaşatılıyor.

A HABER TONYA'YI GÖRÜNTÜLEDİ

A Haber Muhabiri Selman Kutlu ve Kameraman Özgür Özdemir, Tonya'nın doğal güzelliklerini, kültürünü ve yöresel lezzetlerini görüntüleyerek detayları aktardı.