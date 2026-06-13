İsrail'in yeni stratejisi deşifre oldu: İran'ı boğma planı ve Hürmüz'deki Meksika açmazı!

Ortadoğu’nun ateş hattında sular durulmuyor! İsrail’in İran’a yönelik strateji değişikliği ve bölgedeki kritik askeri hareketliliği Akademisyen ve İran Uzmanı Oral Toğa, A Haber ekranlarında harita üzerinde tek tek deşifre etti. Barış söylemlerinin gölgesinde yürütülen sinsi ekonomik kuşatma, stratejik adalar üzerindeki hakimiyet mücadelesi ve her an patlamaya hazır 'Meksika Açmazı', bölgeyi yeni ve çok daha büyük bir felaketin eşiğine sürüklüyor. İşte Bender Abbas’tan Hürmüz’e, sahadaki dehşet dengesinin tüm detayları!