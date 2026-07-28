CHP İl Başkanı Bayırlı'dan İmamoğlu'na eleştiri: 'CHP'ye adım attığından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi bitmiştir'
CHP'de son dönemde gündeme gelen "Yeni Parti" iddiaları ve parti içindeki tartışmalar sürerken, CHP Aydın İl Başkanı Vasıf Süha Bayırlı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Bayırlı, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'ye katılmasıyla birlikte partinin yapısında değişim yaşandığını belirtti. CHP Aydın İl Başkanı Vasıf Süha Bayırlı açılamalarında "'İmamoğlu CHP'ye adım attığından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi bitmiştir' ifadelerine yer verdi.