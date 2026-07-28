Arap Yarımadası'ndan sıcak hava dalgası geliyor: İstanbul'da 40 derece beklentisi

Serin havaların ardından sıcaklıklar yeniden yükseliyor. Arap Yarımadası kaynaklı sıcak hava dalgasının Türkiye'yi etkisi altına alması beklenirken, İstanbul'da termometrelerin 40 dereceye kadar çıkabileceği belirtildi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Türkiye'deki hava olayları ve hava tahminleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. A Haber Muhabiri Merve Köleoğlu ve Kameraman Ahmet Işık, sıcak hava dalgasına ilişkin detayları canlı yayında aktardı.