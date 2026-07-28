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Van Gölü'nde boğulma vakalarına karşı güvenlik önlemleri artırıldı

Yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlerin uğrak noktalarından biri olan Van Gölü'nde güvenlik önlemleri artırıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, boğulma vakalarının önüne geçmek için denetimlerini sürdürürken, uzmanlar vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Dalgıç Polis Sinan Şimşek, Van Gölü'nde alınan tedbirleri ve boğulma olaylarıyla karşılaşmamak için yapılması gerekenleri A Haber canlı yayınında anlattı. A Haber Muhabiri Nazlı Timur ve Kameraman Orhan Ak, Van Gölü sahilinden detayları aktardı.

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