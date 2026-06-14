Piyasalarda kritik viraj! Altın, petrol ve dolarda pazartesi alarmı

A Haber’de konuşan Ekonomist Dr. Özgür Özcan, Orta Doğu kaynaklı gelişmelerin küresel piyasalarda yönü yeniden belirleyeceğini söyledi. Amerika-İran hattından gelecek haberlerin altın, petrol ve dolar fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Özcan, yatırımcıların özellikle pazartesi sabahı oluşacak ilk fiyat hareketlerine karşı temkinli davranması gerektiğini vurguladı. Belirsizliğin arttığı dönemlerde risk yönetimi ve dengeli yatırım stratejisinin hayati önem taşıdığını ifade etti.