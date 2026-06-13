Trump’ın kırmızı çizgileri silindi! Orta Doğu’da devlerin satrancı

Amerika Birleşik Devletleri’nde Donald Trump döneminin savaş sesleri daha da çok duyulurken, Washington-Tahran hattındaki gerilim ve İsrail ile olan stratejik bağlar A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Uzman isimler, nükleer uranyum krizinden Hürmüz Boğazı’ndaki egemenlik savaşına, ABD kamuoyundaki derin İsrail çatlağından petrol fiyatlarındaki dramatik dalgalanmalara kadar sıcak bölgedeki her detayı en çarpıcı haliyle deşifre etti. Konuya ilişkin konuşan A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş bölgede yaşanan gelişmelerin perde arkasında yaşananları aktardı.