Gülistan Doku soruşturmasında yeni tutuklamalar: Dosyada tutuklu sayısı 16 oldu

Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok hakkında yeni suçlamalar kapsamında yeniden tutuklama kararı verildi. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 16'ya yükselirken, 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. A Haber Muhabiri Yüksel Akalan ve Kameraman Ens Özcan, Gülistan Doku soruşturmasındaki son gelişmeleri canlı yayınla aktardı.