Chp'de iç kavga derinleşiyor! Hüseyin Yayman'dan çarpıcı çıkış: Atatürk yaşasaydı hepsini partiden atardı!

CHP’de kurultay tartışmaları ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden sahaya inen açıklamaları siyaset gündemini sarsarken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yayman’dan çok konuşulacak açıklamalar geldi. CHP’de yaşanan süreci “varoluş krizi” olarak tanımlayan Yayman, parti içindeki kaosun CHP tabanında büyük hayal kırıklığı oluşturduğunu söyledi. Yayman’ın, “Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı bu partide yaşananları görseydi herkesi partiden atardı” sözleri ise siyasi gündeme damga vurdu.