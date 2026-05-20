Kılıçdaroğlu'nun 2. arınma çağrısına CHP'li vekillerden peş peşe destek

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2. arınma çağrısı parti içindeki büyük kırılmayı beraberinde getirdi. "Emanet kirletilemez" sözleriyle Özgür Özel yönetimine sert bir mesaj veren Kılıçdaroğlu’na parti kanadından destek gecikmedi. Kılıçdaroğlu, en büyük sorumluluğun parti kurmaylarına düştüğünü belirtirken çok sayıda CHP'li milletvekili mevcut yönetime isyan ederek adeta baş kaldırdı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP kulislerindeki son durumu aktarırken 22 vekilin Kılıçdaroğlu'nu açıkça desteklediğini, Özel'in yanında olanların sayısında ciddi bir düşüşün yaşandığını belirtti.