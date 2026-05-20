Tokat’ta taşkın alarmı! Devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu: 7 köy ve 15 mahalle tahliye edildi

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Almus Barajı'nda su seviyesinin kritik eşiğe dayanmasıyla birlikte bölgede büyük bir taşkın riski baş gösterdi. Yeşilırmak'ın debisinin yükselmesiyle birlikte Turhal ilçesi başta olmak üzere birçok noktada tahliye kararları alınırken, devletin tüm birimleri olası bir felaketi önlemek için teyakkuz haline geçti. A Haber muhabiri Murat Onur ve kameraman Halil İbrahim Yel, bölgedeki nefes kesen mücadeleyi ve alınan kritik önlemleri yerinden aktardı.