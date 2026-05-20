Adıyaman'da deprem anı kamerada

Depremin hissedilmesiyle birlikte vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, yaşanan o anlar kameralara yansıdı. Merkez üssü Malatya olan deprem çevre illerde olduğu gibi Adıyaman’da da hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar panikle evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Özellikle yüksek katlı binalarda oturan vatandaşların korku dolu anlar yaşadı. Depremin ardından bazı vatandaşlar bir süre sokaklarda beklerken, yaşanan panik anları ise bazı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.