Dijital tehlikeye karşı kritik uyarı! Esra Albayrak’tan ailelere “çocukları koruyun” mesajı

Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, Türkiye Gençlik Vakfı’nın düzenlediği Yaz Okulu Programı’nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dijital cihazların ve yapay zekâ sistemlerinin göründüğü kadar masum olmadığını vurgulayan Albayrak, çocukların hem fiziksel hem manevi gelişimi için yaz okullarının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. TÜGVA’nın Türkiye genelinde başlatacağı yaz okulu programına öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi.