Malatya’da korkutan deprem! 5.6 ile sallandı: Uzman isimden peş peşe kritik uyarılar

Malatya’da sabah saat 09:00 sularında meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de büyük paniğe neden oldu. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, özellikle kırsal kesimdeki yapı stokları için endişe yaratırken, deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında hayati açıklamalarda bulundu. Sarsıntının derinliğine ve fay hattının özelliklerine dikkat çeken Ersoy, bu sarsıntının bir artçı değil, müstakil bir deprem olduğunu vurguladı.