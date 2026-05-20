A Haber depremin merkezinde! Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem: “Apartmanlarda çığlık sesleri yükseldi!”

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, şehirde büyük bir korku ve panik dalgasına neden oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen ve yaklaşık 25 saniye süren sarsıntı, çevre illerden de şiddetli şekilde hissedildi. A Haber muhabiri Barış Türel, sarsıntının hemen ardından Malatya sokaklarındaki son durumu, vatandaşların yaşadığı travmayı ve bölgedeki atmosferi canlı yayında aktardı.