İki fil birbirine girdi turist hayatını kaybetti

Hindistan’ın Karnataka eyaletindeki ünlü Dubare Fil Kampı’nda, turistlerin nehirdeki fil yıkama seansını izlediği sırada kan donduran bir facia yaşandı. Nehir kenarında sakin bir şekilde süren seans sırasında iki dev fil aniden birbirine saldırarak amansız bir kavgaya tutuştu. Dev hayvanların birbirini savurduğu o anlarda yaşanan büyük panik ve arbede nedeniyle izleme platformu çöktü. Olayda 33 yaşındaki bir turist çöken yapının enkazı altında kalarak feci şekilde can verdi.