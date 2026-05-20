Tokat’ta felaket alarmı! Yeşilırmak taşıyor, ekipler teyakkuzda

Tokat’ta son 33 yılın en kritik su alarmı yaşanıyor. Almus Barajı’nda su seviyesi yüzde 100’ü aşarken, Yeşilırmak’ın debisi tehlikeli seviyelere ulaştı. A Haber Muhabiri Murat Onur, kent merkezinde taşkın riskine karşı köprülerin kontrollü şekilde yıkıldığını ve ekiplerin gece gündüz set oluşturmak için çalıştığını aktardı. Çevre illerden bölgeye sevk edilen destek ekipleriyle birlikte Tokat ve Turhal hattında 48 saatlik kritik süreç için teyakkuz hali sürüyor.