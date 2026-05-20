“İznik’i bana teslim et!” Kuruluş Orhan’da nefes kesen restleşme

Kuruluş Orhan’ın yayınlanan son bölümünde Sultan Orhan ile Bizans İmparatoru Andronikos’un karşı karşıya geldiği müzakere sahnesi geceye damga vurdu. Bursa ve Gemlik’i isteyen imparatorun Haçlı ordusuyla yaptığı tehdide karşı Sultan Orhan’ın, “İznik’i bana teslim et. Et ki tahtındaki ömrün uzun olsun” sözleri ekran başındaki izleyicileri heyecanlandırdı. Mert Yazıcıoğlu’nun performansı ve tarihi restleşmenin yaşandığı sahne sosyal medyada da en çok konuşulan anlar arasına girdi.