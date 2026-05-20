CHP’de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu kulisi: Pişmanım!

CHP’de tansiyon her geçen saat yükseliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısında sarf ettiği sözlerin ardından başlayan “adres kim?” tartışması, parti içinde adeta yeni bir kırılmanın fitilini ateşledi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun doğrudan hedef alındığını düşünerek peş peşe mesajlar vermesi, kulisleri hareketlendirirken; şimdi de Ekrem İmamoğlu detayı gündemi sarstı. CHP kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu konusunda “pişmanlık” yaşadığı iddiası yüksek sesle konuşulmaya başlandı.