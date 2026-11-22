Trump, Şi ve Putin aynı masada! Yeni dünya düzeni mi kuruluyor?

Dünya, 81 yıl aradan sonra yeniden büyük güçlerin buluşmasına kilitlendi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya gelmesi, küresel güç dengeleri ve yeni dünya düzeni tartışmalarını alevlendirdi. Yalta Konferansı'ndan bugüne uzanan güç mücadelesi yeniden gündeme gelirken, dünyanın geleceğini hangi gelişmelerin şekillendireceği merak konusu oldu. Tarih yeniden mi yazılıyor, yeni bir küresel düzen mi kuruluyor? Tüm ayrıntılar, A Haber Program Editörü Merve Aktaş'ın sunumuyla 3 Dakika programında ekrana geldi.