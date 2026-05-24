Beyaz Saray çevresinde çatışma! FBI ve gizli servis teyakkuzda

ABD’nin başkenti Washington’da Beyaz Saray çevresinde yaşanan silahlı saldırı paniği dünya gündemine oturdu. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz’ın olay yerinden aktardığı sıcak bilgilerde, Beyaz Saray çevresinin tamamen kapatıldığı, FBI birliklerinin bölgeye sevk edildiği ve gizli servisin alarma geçtiği belirtildi. ABD Emniyet Kuvvetleri yetkilileri, şüphelinin kontrol noktasına yaklaşarak polislere ateş açtığını, saldırganın yaralı şekilde hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Olayın, Donald Trump’ın İran’la ilgili kritik temaslarının ve Beyaz Saray’daki hassas toplantının sürdüğü dakikalarda yaşanması ise dikkatleri daha da artırdı.