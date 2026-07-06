İşte ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara programı

Türkiye, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için son hazırlıklarını tamamlıyor. Küresel güvenlik açısından kritik öneme sahip zirve öncesinde başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara programı da netleşirken, ziyaretin ayrıntılarını A Haber muhabiri Şener Çetin aktardı. Öte yandan A Haber, zirvede kullanılacak 10 adet Togg T10X limuzini görüntüledi. Liderlerin ve üst düzey protokolün ulaşımında görev alacak araçlar, ay-yıldız esintili tasarımı ve 41 inçlik panoramik ekranıyla dikkat çekiyor.