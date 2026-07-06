Kasa kasa ürünler otobüslerle İstanbul'a geliyor

İstanbul’daki otogarlarda bugünlerde buram buram Anadolu kokusu yükseliyor. Memleketten büyük bir özenle gönderilen doğal ve taze ürünlerle dolup taşan koliler, hem gurbetteki sofraları şenlendiriyor hem de vatandaşların memleket hasretini bir nebze olsun dindiriyor. A Haber Muhabiri Meral Dağlılar ve Kameraman Murat İçen, lezzet ve özlem dolu o hareketliliği Büyük İstanbul Otogarı'nda yerinde görüntüledi; Anadolu’nun bereketini saniye saniye ekranlara taşıdı.