Ankara'dan dünyaya hangi mesajlar verilecek?

NATO Zirvesi, 2004 İstanbul Zirvesi’nden 22 yıl sonra yeniden Türkiye’de. Ankara’da 32 ülke liderinin buluştuğu tarihi zirvede; 'NATO 3.0' doktrini ve Trump’ın Türkiye’ye getireceği 'hediye paketi' masadaki en sıcak başlıklar. F-35 programından yerli ve milli silahlarımızın gövde gösterisine kadar küresel dengeleri değiştirecek tüm stratejik hamleleri SETA Araştırmacısı Dr. Hüseyin Arslan, A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi’ye değerlendirdi.