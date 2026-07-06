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İmamoğlu üç davada savunma yapacak

İBB Davası'nda kritik haftaya girildi; Ekrem İmamoğlu, bugün hakkındaki üç ayrı dosya için savunma yapacak. Son gelişmeleri, A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

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