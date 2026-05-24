Beyaz Saray'da hareketli saatler! Saldırganın kimliği ortaya çıktı

ABD’nin başkenti Washington DC gece saatlerinde hareketli anlara sahne oldu. Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri yükselirken, saldırganın gizli servise ateş açtığı ve karşılık verilmesi üzerine etkisiz hale getirildiği açıklandı. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, olay sırasında bölgede olağanüstü güvenlik önlemleri alındığını aktarırken, ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve üst düzey güvenlik yetkililerinin Beyaz Saray’da kritik bir İran toplantısı sırasında içeride kaldığını duyurdu. Öte yandan saldırganın kimliğinin ortaya çıktığı belirtildi.