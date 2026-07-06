ANALİZ | Türkiye NATO üyeliğini neden istedi?

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından iki kutba bölünen dünyada Türkiye, Sovyetler Birliği’nin Boğazlar ve Doğu Anadolu üzerindeki kirli talepleriyle tarihinin çetin sınavlarından birini verdi. Moskova’nın doğrudan devletin güvenliğini hedef alan bu baskılarına karşı Ankara, milli bekasını korumak için yüzünü Batı’ya çevirdi. Truman Doktrini ile başlayan ve Türkiye’nin NATO’ya üyeliğiyle devam eden o stratejik yolculuğun perde arkasını ve uzman isimlerin çarpıcı analizlerini A Haber ekranlarına taşıyoruz.