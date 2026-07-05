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İzmir'de tesettürlü kadına plajda saldırı!

İzmir’in Seferihisar ilçesinde bulunan bir plajda, yaşlı bir kadının çevrede bulunan anne ve kıza sözlü saldırıda bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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