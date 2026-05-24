Kiev’de korku dolu gece! Rusya’dan başkente peş peşe füze saldırıları

Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’i gece boyunca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı. A Haber Muhabiri Abdullah Ünver, saldırıların saat 01.00’den itibaren yoğunlaştığını belirterek Kiev’de peş peşe şiddetli patlamaların yaşandığını aktardı. Kiev Belediye Başkanı, saldırılarda çok sayıda binanın zarar gördüğünü ve en az 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Metro istasyonlarına sığınan sivillerin korku dolu bekleyişi sürerken, Ukrayna hava savunma sistemleri gece boyunca Rus saldırılarına karşı alarm durumuna geçti.