NATO Zirvesi neden kritik önemde?

Dünyanın gözü Ankara'ya çevrildi. Türkiye, 22 yıl aradan sonra küresel güvenliğin kalbinin atacağı tarihi NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor. 32 ülke liderinin buluşacağı ve 'NATO 3.0' döneminin tartışılacağı zirvede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye 'büyük bir hediye paketiyle' geleceğini açıklaması gözleri kritik dosyalara da çevirdi. F110 motorlarının tedariki, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü ve iki ülke arasında imzalanacak yeni anlaşmalar masada olacak. Zirvede Türk şirketlerinin ürettiği yerli ve milli silahlar NATO ülkelerinin radarında olacak. ABD'nin Avrupa'dan çekilme senaryoları, NATO'nun taarruz stratejisine geçip geçmeyeceği, Pekin ve Moskova'nın zirveyi nasıl izlediği de merak edilenler arasında. Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir ve SETA Araştırmacısı Doç. Dr. Erman Akıllı, bu tarihi zirvenin şifrelerini A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi’ye açıklıyor.