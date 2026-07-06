NATO 3.0 dünya dengesini değiştirir mi?

Dünyanın gözü, Başkent Ankara'da düzenlenecek olan kritik NATO Zirvesi'nde. Ankara'da bir araya gelecek olan NATO üyesi 32 ülkenin lideri hangi kritik kararlara imza atacak? Geçtiğimiz günlerde 'Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim' açıklamasında bulunan ABD Başkanı Donald Trump, hangi stratejik başlıklarda mesajlar verecek? Türkiye’nin F110 motorları ve F-35 uçakları konusundaki taleplerine dair masadaki muhtemel gelişmeler neler? Zirve sonunda ilan edilmesi beklenen ve 'NATO 3.0' olarak dillendirilen yeni dönem tanımı ne anlam ifade ediyor? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ergenekon Savrun ve Dış Politika Uzmanı Barış Üçok; A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi’nin sorularını yanıtlayarak tüm bu merak edilenleri canlı yayında mercek altına aldı."