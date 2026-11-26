Yüksek hızlı trende 2030 hedefi belli oldu! 18 il daha YHT'ye kavuşacak

Türkiye'nin demir yolu yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Mevcut yüksek hızlı tren hatlarının uzunluğu 2 bin 604 kilometreye ulaşırken 14 ile doğrudan YHT ulaşımı sağlanıyor. Yeni demir yolu hatlarının inşasıyla 2030 yılına kadar 18 ilin daha yüksek hızlı trene kavuşması ve doğrudan YHT ulaşımı sağlanan il sayısının 32'ye yükselmesi hedefleniyor. Türkiye'nin toplam demir yolu ağında ise hedef 31 bin 439 kilometre.