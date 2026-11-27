Askerde tanıştığı kivi hayatını değiştirdi! Bir fidanla başladığı üretimde 80 ağaca ulaştı

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Mustafa Aydın, 1990 yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde askerlik yaparken tanıştığı kiviyi yıllar sonra kendi bahçesinde yetiştirmeyi başardı. Bir fidanla başladığı üretimde 80 ağaca ulaşan Aydın, köyünün tek kivi üreticisi oldu. Yetişkin bir ağaçtan 60-70 kilogram ürün alan Aydın, kivinin kilogramını 70-80 liradan aracısız satıyor.