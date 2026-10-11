Ankara'nın son sedefkarlarından! 13 yıldır tarihi sanatı yaşatıyor

Ankara'da yaşayan 64 yaşındaki emekli tarih öğretmeni Hacı Mehmet Yılmaz, 2013 yılında hobi olarak başladığı sedef kakma sanatını mesleğe dönüştürdü. Ahşap üzerine işlenen sedef parçalarıyla geleneksel motifleri yaşatan Yılmaz, Osmanlı saraylarında da kullanılan sanatın tarihini ve yapım aşamalarını A Haber'e anlattı. Usta, bu alanda sıfırdan ürün üretebilen yaklaşık 8 usta bulunduğunu belirtti. Ankara'daki atölyede gerçekleştirilen çalışmaların ayrıntılarını A Haber muhabiri Burcu Özüduru ve kameraman Cengizhan Okutan görüntüledi.