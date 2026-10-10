17-25 Aralık’tan bugüne aynı senaryo: Sosyal medyada FETÖ taktiği

Fon soruşturmasında devlet tüm birimleriyle kararlılıkla çalışıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hiçbir kişinin yaptıklarının karşılıksız kalmayacağı ve herkesin hesap vereceği vurgulanıyor. 17-25 Aralık sürecinde olduğu gibi bugün de kiralık kalemler ve bazı medya organları üzerinden yalan ve iftira kampanyalarıyla devlete operasyon çekilmeye çalışılıyor. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, yaşanan tüm bu karanlık tezgâhları mercek altına alıyor.