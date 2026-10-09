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ANALİZ | Türkiye’ye karşı “beşinci kol” oyunu mu? Ekonomik sabotaj planına geçit yok
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ANALİZ | Türkiye’ye karşı “beşinci kol” oyunu mu? Ekonomik sabotaj planına geçit yok

Türkiye’nin ekonomik istikrarını ve yükselişini hedef alan fon oyunlarına karşı devlet harekete geçti. Hukuki ve denetim mekanizmaları kararlılıkla işletilirken, propaganda ve manipülasyonla toplumsal güveni zedelemeyi amaçlayan girişimlere en üst düzeyden net mesaj verildi. Başkan Erdoğan, “Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir” derken, ekonomik güvenliği sabote etmeye çalışanların heveslerinin kursaklarında kalacağını vurguladı.

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