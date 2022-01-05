06 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları Yerli otomobil TOGG Consumer Electronic Show Fuarı'nda görücüye çıktı! İşte merakla beklenen sedan model...

Yerli otomobil TOGG Consumer Electronic Show Fuarı'nda görücüye çıktı! İşte merakla beklenen sedan model...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.01.2022 23:31
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda ilk kez sergilendi. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, burada yaptığı sunumda, "Marka DNA'mız aslında ikililikle bir araya getiriyor. Bundan kastımız bizim kökenimiz olan ülkenin coğrafyanın kökeni ile alakalı. Doğu kültürlerinin duygusal kültürlerini daha iyi anlıyoruz." mesajını verdi. Öte yandan otomotiv endüstrisinin büyük bir hızla mobilite ekosistemine dönüştüğünü belirten Karakaş, "Değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda telefonda yaşanan dönüşüm, bugün otomotivde yaşanıyor. Yakın gelecekte büyük olan değil daha çevik, yaratıcı, iş birliğine açık, kullanıcı odaklı organizasyonlar başarılı olacak. Bu alandaki yarış da henüz başlıyor ve bu yarışın içinde biz de varız. Üstelik avantajlıyız çünkü biz bu dünyanın içine doğduk" mesajını verdi. İşte merakla beklenen Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un sedan modeli...

SON DAKİKA: Küresel olarak tescil ettirdiği farklılaştırıcı yaklaşımı UseCaseMobility kavramı ile 'Veri Bazlı İş Modelleri' 'Yeni Mobilite Servisleri', 'Akıllı Yaşam' ve 'Akıllı Şarj' gibi teknolojik çözümlerini paylaşan TOGG, geleceğe bakışını vurgulayan 'Transition Concept Smart Device' (geçiş konsepti akıllı cihaz) adını verdiği konsept otomobilini de tanıttı.

ARAKAŞ'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, ABD'nin Las Vegas eyaletinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES), TOGG'un Sedan modelini tanıtan bir sunum yaptı.

ABD'nin Las Vegas şehrinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES'de düzenlenen basın toplantısında konuşan TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş, klasik bir otomobil şirketi olmadıklarını belirterek, "Kendimizi bir teknoloji şirket olarak tanımlıyoruz. O nedenle teknolojideki en son yeniliklerin ve ilklerin buluşma noktası olan CES'teyiz" dedi.

Karakaş, "Bütün enerji ve pil yönetimi sistemlerinin entegrasyonu gerekiyor. Araç internetin içerisinde. Biz şuna inanıyoruz, yarından sonra şirketlerin oyun dönüştürme odağı beygir gücü değil işlemci gücünde olacak. Öte yandan marka DNA'mız aslında ikililikle bir araya getiriyor. Bundan kastımız bizim kökenimiz olan ülkenin coğrafyanın kökeni ile alakalı. Doğu kültürlerinin duygusal kültürlerini daha iyi anlıyoruz. Batı dünyasında daha rasyonel bir durum olduğunu görüyoruz ve bunların harmanını yapıyoruz. Logomuz birliği ve çokluğu temsil ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Otomotiv endüstrisinin büyük bir hızla mobilite ekosistemine dönüştüğünü belirten Karakaş, "Değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda telefonda yaşanan dönüşüm, bugün otomotivde yaşanıyor. Yakın gelecekte büyük olan değil daha çevik, yaratıcı, iş birliğine açık, kullanıcı odaklı organizasyonlar başarılı olacak. Bu alandaki yarış da henüz başlıyor ve bu yarışın içinde biz de varız. Üstelik avantajlıyız çünkü biz bu dünyanın içine doğduk" mesajını verdi.

TOGG’un merakla beklenen ’SEDAN’ı
TOGG'un merakla beklenen 'SEDAN'ı
TOGG’dan merak uyandıran paylaşım
TOGG'dan merak uyandıran paylaşım
TOGG Sedan yeni modeliyle ABD’de! Heyecan veren paylaşım
TOGG Sedan yeni modeliyle ABD'de! Heyecan veren paylaşım
TOGG’a yeni model mi geliyor?
TOGG'a yeni model mi geliyor?
TOGG yeni modeliyle CES 2022 fuarında!
TOGG yeni modeliyle CES 2022 fuarında!
2. el otomobildeki parça tedarik sorunu devam ediyor mu?
2. el otomobildeki parça tedarik sorunu devam ediyor mu?
Fırsatçı galerilerin yeni oyunu!
Fırsatçı galerilerin yeni oyunu!
Araba alacaklar dikkat!
Araba alacaklar dikkat!
Efsane yine yollarda!
Efsane yine yollarda!
Ellerini ovuşturuyorlardı! Kendilerini yaktılar
Ellerini ovuşturuyorlardı! Kendilerini yaktılar
Milyonluk araçlar çürümeye terk edildi
Milyonluk araçlar çürümeye terk edildi
Vatandaşın korkulu rüyası! İşte püf noktası...
Vatandaşın korkulu rüyası! İşte püf noktası...
Daha Fazla Video Göster