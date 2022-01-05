05 Ocak 2022, Çarşamba
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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'a yeni model mi geliyor? A Haber muhabiri canlı yayında aktardı
CES 2022 fuarına katılacak olan Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Paylaşılan kısa video sonrasında, görüntülerdeki tasarımın sedan modele ait olduğu ve sürpriz bir model gelebileceği konuşulmaya başlandı. A Haber muhabiri Hasan Özdemir detayları canlı yayında aktardı.