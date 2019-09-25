25 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
25.09.2019

Toyota'dan büyük başarı! 10 milyonu aştı | Video

Japon otomotiv markası Toyota'nın arazi aracı Land Cruiser'ın global satışları 10 milyon adedi aştı. Öte yandan Türkiye'de de 1994 yılında satışa sunulan Land Cruiser, bugüne kadar 3 bin 100 adetlik satış rakamına ulaştı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın uzun zamandır satışta olan aracı Land Cruiser, ilk kez 1951 yılında tanıtıldı. İlk çıktığında Toyota "Jeep BJ" ismine sahip olan Land Cruiser'ın üretimi 68 yıldır kesintisiz devam ediyor.

Land Cruiser'ın tam ölçekli ihracatı ise ilk jenerasyon aracın tanıtılmasından 4 yıl sonra, 1955'te "20 serisi" ile başladı. O günden bu yana Toyota, sürekli olarak müşterilerin ihtiyaçlarına göre aracın dayanıklılığından ve güvenilirliğinden ödün vermeden farklı versiyonların üretimini gerçekleştirdi.

Model, ilk yıllarda 100 adet civarında ihracat yapılan bir araçtan günümüze gelindiğinde 170 ülkede yılda yaklaşık 400 bin adetlik satışa sahip "fenomen" bir model haline dönüştü. Türkiye'de de 1994 yılında satışa sunulan Land Cruiser, bugüne kadar 3 bin 100 adetlik satış rakamına ulaştı.

Toyota markasının dünya çapındaki ününe önemli katkı sağlayan Toyota Land Cruiser, bugüne kadar her türlü doğa ve yol şartlarının üstesinden başarıyla gelmesi nedeniyle dünya çapında birçok yardım görevinde kullanılmaya devam ediliyor. Özellikle Birleşmiş Milletler'in insani yardım operasyonlarında da tercih edilen Land Cruiser, geçen 68 yıl boyunca her şartta insanların ulaşmak isteği her noktaya ulaşabilme kabiliyetiyle bu başarısını sürdürüyor.

Kaynak: AA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Rakam 10 milyonu aştı | Video
Rakam 10 milyonu aştı | Video
Hükümetten 'Volkswagen' açıklaması
Hükümetten 'Volkswagen' açıklaması
Mahkemeden ikinci el otomobil kararı
Mahkemeden ikinci el otomobil kararı
BMC yerli pic-kup'ını tanıttı
BMC yerli pic-kup'ını tanıttı
Sıfır aldığı lüks araç boyalı çıktı!
Sıfır aldığı lüks araç boyalı çıktı!
Yerli otomobilin ilk modeli için tarih belli oldu
Yerli otomobilin ilk modeli için tarih belli oldu
İkinci el araçlardaki km hilesi nasıl anlaşılır?
İkinci el araçlardaki km hilesi nasıl anlaşılır?
Fiyatı yaklaşık 1 milyon dolar…
Fiyatı yaklaşık 1 milyon dolar…
Otomobil alacaklar dikkat! Son gün 30 Haziran
Otomobil alacaklar dikkat! Son gün 30 Haziran
Hükümetten yerli otomobille ilgili flaş açıklama
Hükümetten yerli otomobille ilgili flaş açıklama
İkinci el araba almanın zamanı mı?
İkinci el araba almanın zamanı mı?
Son model araçlar görücüye çıktı
Son model araçlar görücüye çıktı
Daha Fazla Video Göster