15 Mart 2023, Çarşamba
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TOGG'un fiyatı ne kadar? TOGG ön siparişleri ne zaman? Üretim bandından inmesi heyecan yarattı
Türkiye'nin otomobili TOGG'un merakla beklenen fiyatı belli oldu. "TOGG T10X" adı verilen ilk modelin satış fiyatı 953 bin liradan başlayacak. Ön siparişleri 16 ila 27 Mart tarihleri arasında alınacak TOGG'un bu ay sonunda yollarda olması bekleniyor. 61 yıl sonra gerçekleşen bu hayal vatandaşlarda büyük bir heyecan yarattı.