Koronavirüs otomobil piyasasını nasıl etkiledi? Uzman isim A Haber'de yorumladı: Avrupa'da çok ciddi kayıp var, biz yaşamadık |Video

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri de otomotiv sektörü. Koronavirüs otomobil piyasasını nasıl etkiledi? Fabrikalar ne zaman üretime geçecek? Oto Haber Genel Yayın Yönetmeni Halit Bolkan, A Haber canlı yayınında sektörle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri de otomotiv sektörü. Koronavirüs otomobil piyasasını nasıl etkiledi? Fabrikalar ne zaman üretime geçecek? Oto Haber Genel Yayın Yönetmeni Halit Bolkan, A Haber canlı yayınında sektörle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

AVRUPA'DA KAYIPLAR CİDDİ

Bolkan, "Avrupa pazarında çok ciddi bir üretim kaybı var. Ama Türkiye'de bazı markalar üretime başladı. Hatta Mayıs'ın ilk haftasında da diğer fabrikalar üretime geçeceğini açıkladı. Dolayısıyla biz Avrupa'dan biraz daha önde gidiyoruz. Fransa'da pazar kaybı yüzde 72'lerde, İtalya'nın satış kaybı yani pazar daralması yüzde 85'lerde bunlar çok ciddi kayıplar. Biz böyle bir kayıp yaşamadık neyse ki." ifadelerini kullandı.