Otomotiv ihracatı 2020'nin Mart ayında yüzde 28.5 düştü
Türkiye otomotiv sektörü ihracatı Covid-19 salgınının etkisiyle Mart ayında yüzde 28.5 düşüşle 2.1 milyar dolara ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 10 azalarak 7.0 milyar dolara geriledi.Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, binek otomobil ihracatı Mart ayında yüzde 33 azalarak 789 milyon dolara, tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 19 azalarak 770 milyon dolara, eşya taşıma taşıtları ihracatı yüzde 35 azalarak 301 milyon dolara ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 44 azalarak 103 milyon dolara indi.
Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 49, İtalya'ya yüzde 75, İsrail'e yüzde 47, Almanya'ya yüzde 32, Polonya'ya yüzde 24 düşüş yaşanırken, Belçika'ya yüzde 24, Mısır'a yüzde 118, ABD'ye yüzde 33 artış kaydedildi.
Endüstrisinin en büyük pazarı olan Almanya'ya Mart'ta yüzde 25 azalma ile 292 milyon dolar ihracat yapıldı. Yine Fransa'ya yüzde 46 düşüşle 183 milyon dolar ihracat olurken, Birleşik Krallık'a da yüzde 26 gerileme ile 181 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.
Önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 56.5, İspanya'ya yüzde 47, Polonya'ya yüzde 29, İsrail'e yüzde 40, Romanya'ya yüzde 26 ihracat düşüşü, Slovenya'ya yüzde 14, Mısır'a yüzde 51 artış yaşandı.
En büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 31 düşüşle 1 milyar 518 milyon dolara geriledi ve AB ülkeleri, endüstri ihracatından yüzde 73,6 pay aldı.
Otomotiv ihracatında yılın üçüncü ayında Ortadoğu ülkelerine yüzde 37, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yüzde 18 düşüş yaşandı.
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