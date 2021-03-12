Sıfır otomobilde çip krizi! İkinci el araç fiyatları artacak mı?

Otomotiv sektöründe son aylarda yaşanan çip tedariki sorunu nedeniyle sıfır araç üreticileri üretimleri durdurdu. Yaşanan çip krizinin ikinci el araç piyasasını hareketlendirmesi bekleniyor. Peki ikinci el araç fiyatları artacak mı?

Sıfır araçlarda yaşanan çip krizi nedeniyle ikinci el araçlara talebin arması bekleniyor.

Koronavirüs salgının etkisinden kurtulup artan taleple üretimlerini hızlandıran otomotiv sektörü şimdi de çip krizi ile sarsıldı.

Bu kriz Türkiye'de üretim yapan bir markaya da sıçradı. Yaşanan çip kıtlığı nedeniyle 700 bine yakın daha az araç üretiminin gerçekleşeceği üreticilerin gelir kaybının ise 60 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor.

Merak edilen sorulardan biri ise bu sorun ikinci el araç fiyatlarını etkileyecek mi?