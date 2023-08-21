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Sedan dönemi bitiyor mu? En çok satan araç türü ne?

A Haber
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Giriş: 21.08.2023 16:58
Son dönemde elektrikli araçlara ilgi artıyor. Bir yandan SUV tipi araçlar da tercih sebebi. Peki sedan dönemi bitiyor mu? A Para muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek’in konuğu olan sektör temsilcisi Alp Gülan önemli değerlendirmelerde bulundu.
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