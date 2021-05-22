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Otomotiv sektöründe çip krizi! Teslimat süreleri 17 haftaya çıktı

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Giriş: 22.05.2021 11:07
Güncelleme:22.05.2021 11:07
Otomotiv sektörü, aylardır devam eden küresel çip krizinin neden olduğu üretim kesintileri yüzünden sıkıntılı bir süreç geçiriyor. 2021 yılında arz sorunlarının çözülmesi beklenmezken çip teslimat süreleri 17 haftaya çıkarak tehlikeli bir seviyeye ulaştı. Dev otomobil firmaları ise üretime ara veriyor. İşte tüm detaylar...
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